Grote brand na explosie in centrum Hilversum

De brandweer was met groot materieel uitgerukt. Het gaat om een woning aan de Kampstraat in het centrum van Hilversum. De brand was uitslaand en meerdere brandweerkorpsen waren opgeroepen nadat werd opgeschaald naar GRIP 1.

Geen slachtoffers

Rond 12.30 uur werd het sein brand meester gegeven. In het appartement in de binnenstad van Hilversum was niemand thuis en er zijn geen slachtoffers, aldus de brandweer Gooi- en Vechtstreek.