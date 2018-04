Toerist uit Malta vrijgesproken voor valse bommelding internationale trein

S. nam op 28 december contact op met de NS Klantenservice en zei dat zijn vriendin een brief had achtergelaten waarin stond dat ze een terroristische aanslag wilde plegen. Ze zou zich op dat moment bevinden in de internationale trein. De trein met ongeveer honderd passagiers werd daarop bij Oldenzaal stilgezet en onderzocht door de politie. Bij dat onderzoek werd niets verdachts gevonden.

Het Openbaar Ministerie had tegen de man één jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, en een boete van 20.000 euro geëist. Het OM rekende hem zwaar aan dat hij met de bommelding reizigers en treinpersoneel zou hebben bedreigd.

Volgens de rechtbank is er geen sprake van een bommelding, omdat de man in zijn telefoongesprek met de klantenservice niet spreekt over een bom of ontploffing.

Ook is volgens de rechter geen sprake van bedreiging tegen NS-personeel en de treinreizigers, omdat de medewerker niet persoonlijk werd bedreigd tijdens het telefoongesprek. De aanwezigen in de trein kregen te horen dat het ging om een sein- of wisselstoring.

Verzonnen verhaal

Twee dagen na de bommelding meldde S. zich bij de politie in Borne met de mededeling dat hij het hele verhaal had verzonnen. Hij had de nacht ervoor in Amsterdam de nodige drugs en alcohol gebruikt, waarop zijn vriendin kwaad was afgereisd.

Als verklaring gaf S. dat hij de trein wilde stoppen om zijn vriendin terug te krijgen. Hij zou last hebben gehad van hallucinaties en kon zich niets herinneren van de melding. Pas toen hij de bandopname hoorde, besefte hij wat hij had gedaan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!