In 2017 voor het eerst meer fietsers dan automobilisten omgekomen in verkeer

Dat blijkt woensdag uit cijfers van het CBS. Het aantal fietsers dat om het leven kwam is gestegen, want in 2016 waren het er 189.

Het totale aantal verkeersdoden is wel iets afgenomen. In 2017 zijn in totaal 613 mensen omgekomen bij een verkeersongeval, zestien minder dan in 2016.

Dinsdag werd al bekend dat het kabinet 50 miljoen euro in het veiliger maken van N-wegen buiten de bebouwde kom steekt. Door bomen door vangrails te vervangen, moeten er minder verkeersdoden vallen.

De helft van het door het kabinet toegezegde bedrag wordt besteed aan N-wegen waar het Rijk zelf verantwoordelijk voor is. De andere helft kan aangewend worden door provincies, die een aanvraag voor het aanpassen van een weg doen, maar dan wel 75 procent van de kosten voor hun rekening moeten nemen.

Boven 65 jaar

Twee derde van de omgekomen fietsers is boven de 65 jaar, 3 procent van de slachtoffers is jonger dan achttien jaar. Dat de 65-jarigen het grootste deel van de omgekomen fietsers uitmaken, is volgens het CBS opmerkelijk. Deze leeftijdsgroep legt namelijk de minste kilometers af op de fiets.

Volgens de Fietsersbond liggen drie redenen ten grondslag aan dit grote aantal 65-plussers: de leeftijdsgroep wordt steeds groter, is fragieler en is vitaler en actiever dan vroeger. "Wanneer een 65-jarige wordt aangereden is de kans op een fatale afloop groter dan bij een achttienjarige", stelt de Fietsersbond.

Ook het aantal fietsers dat na een ongeval op de eerste hulp belandde is toegenomen. In de afgelopen tien jaar steeg dat met 26 procent. Vorig jaar raakten in totaal 42.400 fietsers ernstig gewond bij een ongeluk, meldt VeiligheidNL woensdag..

E-bikes

Het aantal e-bikers dat omkwam is met zeventien gestegen naar 57 overledenen. Dat is meer dan een kwart van het totale aantal omgekomen fietsers. Van deze overleden e-bikers waren 31 personen boven de 65 jaar oud.

44 van de in totaal 613 verkeersdoden in 2017 hadden niet de Nederlandse nationaliteit.

Kwetsbaar

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur is bezorgd om de oudere fietser. "Als er wat gebeurt, zijn de gevolgen vaak groter dan bij jongeren."

De minister juicht het toe dat ouderen nog op de fiets stappen, maar denkt dat de groep extra aandacht nodig heeft.

Hoewel het totaal aantal verkeersdoden terugloopt, vindt de minister dat het nog te veel is. "Het doel moet nul zijn. Ook al zullen we dat nooit halen."

