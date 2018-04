Overwegend droog weer verwacht op Koningsdag

Weeronline verwacht dat Koningsnacht "droog en frisjes" wordt. De temperatuur ligt in de nacht van donderdag op vrijdag tussen 4 en 8 graden. De weersvoorspelling van Weerplaza is vergelijkbaar.

Met een middagtemperatuur van 12 tot 14 graden aan zee, 15 graden in het binnenland en 16 tot 17 graden in het oosten en zuiden is er sprake van "een normale temperatuur tijdens Koningsdag", aldus Weeronline.

Vooral in het binnenland ontstaan volgens het weerbureau stapelwolken. "Wie 's ochtends al vroeg op de rommelmarkt staat, hoeft nog geen rekening te houden met regen."

Weerplaza spreekt van voldoende ruimte voor het "oranjezonnetje" en waarschuwt ook voor enkele regenbuien, met name in het zuidwesten, oosten en noordoosten van het land. In het westen blijft het op de meeste plaatsen droog.

Groningen

Koning Willem-Alexander viert vrijdag zijn 51e verjaardag in de stad Groningen. Daar blijft het tijdens zijn bezoek waarschijnlijk droog, maar daarna is er volgens Weeronline 50 procent kans op een bui. "Mogelijk krijgen we 's avonds een regenzone."

De koudste editie van een koninklijke feestdag ooit is die van 1970 met een maximumtemperatuur van 8,6 graden. In de editie van 1993 werd een warmterecord van 26,9 graden behaald in De Bilt.

Komende 5 dagen Max Min Wind Donderdag 13°C 7°C W 5 Vrijdag 15°C 5°C ZO 3 Zaterdag 14°C 9°C ZW 5 Zondag 13°C 6°C ZW 3 Maandag 12°C 7°C WZW 3

