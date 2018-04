Aantal meldingen van integriteitschendingen bij Defensie fors gestegen

Dat staat in Jaarverslag Integriteit Defensie dat maandag is gepubliceerd.

Met name het aantal meldingen van ongewenst gedrag ging omhoog. Dat steeg van 64 meldingen in 2016 naar 145 een jaar later. Volgens het ministerie is de stijging ''onder meer te verklaren door verbeterde registratiesystemen, aandacht voor integriteit en mogelijk een hogere meldingsbereidheid".

Bij vermeend ongewenst gedrag gaat het voornamelijk over intimidatie, pesten, kwaadspreken, seksuele intimidatie en agressie. Verder waren er 130 meldingen over mogelijke misdragingen in de privésfeer en 139 over oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen en overschrijding van interne regels.

Maatregelen

Defensie voerde vorig jaar 411 onderzoeken uit naar mogelijke integriteitsschendingen. In meer dan de helft van de gevallen (251) leidde dat tot de conclusie dat er daadwerkelijk wat mis was gegaan. Het leidde onder meer 98 keer tot ontslag (dat was 69 keer in 2016) en 80 maal tot een ambtsbericht of berisping (71 in 2016).

"Positief is dat medewerkers vaker het gesprek aangaan om tot een oplossing te komen. Ook wordt ongewenst gedrag vaker besproken met een vertrouwenspersoon", aldus Defensie.

Misstanden

Defensie lag in de afgelopen tijd een aantal keer onder vuur vanwege incidenten van mogelijk misbruik. Zo verklaarden drie militairen in november in de Volkskrant tijdens de ontgroening in 2014 te zijn gepest, mishandeld, aangerand en verkracht.

Uit een vorige maand gepubliceerde tussenrapportage bleek dat Defensie steken heeft laten vallen bij de interne aanpak van dit incident.

Ook werd vorig jaar een 30-jarige militair uit Heerhugowaard veroordeeld tot zes maanden cel wegens seksueel misbruik van een vrouwelijke collega op een kazerne.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!

Defensie voerde vorig jaar 411 onderzoeken uit naar mogelijke integriteitsschendingen. In meer dan de helft van de gevallen (251) leidde dat tot de conclusie dat er daadwerkelijk wat mis was gegaan. Het leidde onder meer 98 keer tot ontslag (dat was 69 keer in 2016) en 80 maal tot een ambtsbericht of berisping (71 in 2016).