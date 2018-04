'Tientallen islamitische organisaties ontvingen financiering uit Golfstaten'

Dat melden NRC en Nieuwsuur maandagmiddag op basis van drie geheime lijsten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierop staan namen van islamitische organisaties die de laatste jaren in de Golfstaten om financiering hebben gevraagd. De geldstromen zouden miljoenen euro's bevatten uit de twee Golfstaten.

Een van de lijsten bevat concrete betalingen aan Nederlandse moskeeën. Volgens NRC en Nieuwsuur heeft bijna 10 procent van alle Nederlandse moskeeën in Golfstaten om geld gevraagd of ontvangt het daadwerkelijk geld uit die landen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie tegenover NRC en Nieuwsuur dat de lijsten via diplomatie zijn verkregen en daarom al die tijd geheim zijn gehouden.

Saudi-Arabië en Koeweit informeren sinds 2010 het ministerie van Buitenlandse Zaken over Nederlandse organisaties die om geld vragen. Het ministerie laat de landen dan weten of de financiering gewenst is.

Stijging salafisme

De twee media berichten op basis van een vertrouwelijke memo van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat het aantal salafistische moskeeën in Nederland in vier jaar is gestegen van dertien tot 27. Het aantal salafistische predikers steeg van vijftig naar 110.

De NCTV laat in een reactie weten dat de genoemde cijfers afkomstig zijn uit een presentatie die gebruikt wordt om gemeenten bij te praten over "trends en ontwikkelingen van het salafisme in Nederland". Het gaat daarbij om "globale inschattingen" op basis van open bronnen. "Het is geen wetenschappelijke presentatie."

Premier Mark Rutte zei eerder tegen de Tweede Kamer dat het niet mogelijk is een overzicht te geven van het aantal salafistische organisaties in Nederland.

Radicalisering

De overheid probeert goed zicht te krijgen op geldstromen vanuit Golflanden naar moskeeën in Nederland. De vrees bestaat dat organisaties op deze manier invloed kopen in Nederland. Zo zouden financiers bijvoorbeeld kunnen bepalen welke predikers het woord gaan voeren in de moskee. Conservatieve islamitische stromingen zouden op die manier kunnen leiden tot radicalisering in Nederland.

Het is moeilijk om goed zicht te krijgen op de volledigheid van de geldstromen. De informatie wordt sporadisch gedeeld en het is niet te controleren of alle informatie ook daadwerkelijk wordt gedeeld. Eerder klonk bij verschillende partijen in de Tweede Kamer al de roep om de financiering van moskeeën vanuit Golfstaten algeheel te verbieden.

Het kabinet noemt de beïnvloeding en financiering van organisaties vanuit onvrij landen onwenselijk, zo valt te lezen in het regeerakkoord. De geldstromen zullen volgens het kabinet meer transparant worden gemaakt en wordt dergelijke financiering zoveel mogelijk worden beperkt.

