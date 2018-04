Neergeschoten man Geleen aan verwondingen overleden

Er zijn twee verdachten aangehouden. De politie zegt meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.

Het incident vond rond 7.00 uur plaats aan de Rijksweg Zuid in de Limburgse stad. Er werden schoten gelost voor een woning waarna de verdachten wegreden in een vluchtauto. De auto is teruggevonden in het nabijgelegen Brunssum, zegt de politie.

Bij de schietpartij raakte ook een vrouw gewond, zij mocht zondagmiddag het ziekenhuis weer verlaten. Beide slachtoffers wonen in de straat.

Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen of het om een afrekening gaat. Volgens lokale media ging aan de schietpartij, die op straat plaatsvond, een ruzie vooraf in een woning die bekend zou staan als een drugspand. In verband met het onderzoek doet de politie verder geen mededelingen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!