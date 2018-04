Hagenaar (27) aangehouden voor dood 17-jarige Orlando uit Rotterdam

Dat meldt de politie zondag. De vele tips van de afgelopen weken hebben geleid tot de aanhouding van de man.

Orlando kwam zondag 18 februari na een afspraak in Den Haag niet meer thuis. Zijn lichaam werd ruim een week later in het water gevonden in de Haagse wijk Ypenburg. De scholier had op de dag van zijn verdwijning een gemaakt via dating-app Grindr.

De politie kan in verband met het onderzoek niet zeggen of de verdachte de man is met wie Orlando had afgesproken of wat zijn rol bij de verdwijning is geweest.

Vissersboot

Eind maart nam de politie een vissersboot in beslag in verband met het onderzoek. De Telegraaf meldde toen dat de boot van een 27-jarige Hagenaar was met wie Orlando via Grindr contact zou hebben gehad. De politie kan het verband echter nog niet bevestigen.

Wat er precies met de jongen is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie heeft ook nog niet gemeld wat de officiële doodsoorzaak van Orlando is.

