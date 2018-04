Zwaargewonde man in invalidenwagen achtergelaten na aanrijding Stampersgat

Het 55-jarige slachtoffer uit Dinteloord werd door voorbijgangers gevonden en is voor behandeling overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De man werd aangereden toen hij op een elektrische driewielfiets zat.

De automobilist die bij het ongeval betrokken was, is na het ongeluk doorgereden. Op de plek van het ongeval heeft de politie een mechanische linksbuitenspiegel en een wieldop van een Ford Focus gevonden. De auto in de kleur moondust silver dateert uit 1998/1999.

De veroorzaker van het ongeval werd zondagmiddag aangehouden, nadat de politie meerdere tips over de dader had ontvangen. Het gaat om een 44-jarige man uit Hoeven. Uit een blaastest bleek dat hij te veel had gedronken. Zijn auto is in beslag genomen voor nader onderzoek.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!