Gedenksteen Armeense Genocide onthuld in Amsterdam

Het gedenkteken is een traditioneel Armeense kruissteen. De stèle, zoals het in het Armeens wordt genoemd, is geplaatst op de buitenmuur van de kerk.

Bij de de plechtigheid waren ook Tweede Kamerleden Joël Voordewind (CU) en Sadet Karabulut (SP) aanwezig.

Op de steen is te lezen 'Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Armeense Genocide in het Ottomaanse Rijk in 1915'. De tekst staat zowel in het Nederlands als in het Armeens.

Genocide

De Armeense Genocide vond in 1915 plaats in het Ottomaanse Rijk. Hierbij werden honderdduizenden Armeniërs vermoord.

De gebeurtenis ligt gevoelig in Turkije. De Turkse regering ontkent stellig dat er sprake was van een genocide. Ook de Nederlandse regering spreekt nog van 'de Armeense kwestie', terwijl in februari van dit jaar een meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor erkenning van de Armeense genocide.

De gedenksteen in Amsterdam is niet de eerste gedenkplek in Nederland. Ook in Assen en Almelo is een monument ter nagedachtenis van de genocide in 1915.