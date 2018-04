Na achtervolging overleden man stierf natuurlijke dood in Limburg

Het onderzoek naar de omstandigheden rond zijn overlijden gaat wel gewoon door, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "We spreken vandaag nog met getuigen."

De man was een van de twee inzittenden van een gestolen auto die agenten eerder die avond vanuit Brabant achtervolgden. Het voertuig werd 150 meter bij het lichaam van de man vandaan in een greppel gevonden.

De agenten startten rond 3.50 uur met het achtervolgen van het voertuig, maar verloren de auto een half uur lang uit het oog. In Ospel werden het voertuig en het lichaam van de man aangetroffen. Het is niet duidelijk wat zich in de tussentijd heeft afgespeeld.

De tweede inzittende van de auto heeft zich tot dusver niet gemeld bij de politie. De nacht van de achtervolging is een fiets gestolen in Ospel, mogelijk is deze ontvreemd door de op de vlucht geslagen inzittende.

