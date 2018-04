Materialen waarmee explosief kan worden gemaakt gevonden in woning Limburg

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de spullen meegenomen voor nader onderzoek. Er volgt later uitsluitsel over wat voor materialen het precies zijn, aldus de politie.

Wat het motief van de man was om de spullen in huis te hebben, is nog niet helemaal duidelijk. De politie denkt dat het "waarschijnlijk in de relationele sfeer gezocht moet worden". Het onderzoek is nog in volle gang, laten de agenten weten.

De man zit nog steeds vast. Hij zal komende week voorgeleid worden aan de rechter-commissaris.

