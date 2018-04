DNA van verdachten op wapens waarmee man in flat Breda werd doodgeschoten

Dat is vrijdag duidelijk geworden tijdens een pro-formazitting voor de rechtbank van Breda.

Volgens de officier van justitie is het slachtoffer met twee wapens beschoten, te weten een pistool en een revolver. Het dodelijke schot is gelost met het pistool. Het DNA van Azedine A. (26) is op de revolver gevonden. Dat van Anel B. alleen op het pistool.

De mannen hebben volgens het Openbaar Ministerie (OM) de avond van 8 op 9 januari samen met nog een vierde persoon doorgebracht in een flatwoning aan de Roeselarestraat in Breda. Het appartement zou in gebruik zijn van A.. Dat laatste is door de eigenaar van de woning bevestigd.

Daarnaast is er in de zak van de verdachte een zogenoemde tag gevonden waarmee toegang kon worden verschaft tot de flat.

Camerabeelden

De officier laat ook weten beelden te hebben van verschillende camera's in de omgeving van de flat. Hierop zou onder meer te zien zijn dat het slachtoffer samen met de vierde persoon om iets voor middernacht drinken haalt bij de McDonalds en dan terugkeert naar de flat.

De vierde persoon, die geen verdachte is, verlaat iets na 4.00 uur 's nachts de woning en stapt in een taxi. Een half uur laten verlaten de twee verdachten het flatgebouw in een Volkswagen Golf.

Wapens

Als de politie deze auto ziet rijden met gedoofde lichten, willen zij de wagen staande houden, maar de verdachten slaan op de vlucht. Na een korte achtervolging stopt de Golf voor de flat en op camerabeelden is te zien dat A. en B. uit de auto springen en de flat binnenrennen.

Als de politie ziet dat er achterin de auto een tas met wapens ligt, slaan ze alarm. Een speurhond pikt uiteindelijk het spoor op van de adrenaline van de verdachten, die leidt naar het betreffende appartement.

Als de politie de woning binnenvalt, proberen de verdachten te vluchten via het balkon. Ze vallen beiden naar beneden en raken zwaargewond. Volgens de mannen vallen ze omdat ze worden beschoten met beanbags door de politie. Hier loopt een apart onderzoek naar.

Motief

De mannen worden aangehouden en in het appartement treft de politie het stoffelijk overschot aan van Z. Het OM heeft geen idee wat het motief is achter de moord.

"Er zit hier een heel verhaal omheen, maar wat dat precies is, weten we niet", aldus de officier van justitie. "We weten wel dat het slachtoffer zelf schoten heeft gelost bij het Novotel in oktober vorig jaar in Breda. Ook is het huis van de oma van Soufian op 6 januari beschoten net als dat van een familielid van verdachte Anel."

Advocaten

Volgens de advocaten van de twee verdachten, hebben zij niks te maken met de moord. Jan-Hein Kuijpers zegt dat zijn cliënt A. heeft verklaard dat mogeljik twee andere mannen er iets mee te maken hebben, maar dat A. uit angst geen namen durft te noemen.

B. kan dit verhaal volgens zijn advocaat Menno Buntsma, niet bevestigen omdat hij zich door de val van de flat niks meer kan herinneren van de avond.

Beide mannen blijven vastzitten in afwachting van de volgende pro-formazitting over drie maanden.