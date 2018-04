Overleden man Limburg was inzittende van achtervolgde auto

De dode man is een 68-jarige inwoner van Eindhoven, meldt de politie. Het is nog niet bekend waaraan hij is overleden. De politie hoopt de doodsoorzaak zaterdag bekend te kunnen maken.

De agenten startten rond 3.50 uur met het achtervolgen van het voertuig, om 4.13 uur verloren ze de auto bij Ospel uit het oog. De politie heeft tijdens de achtervolging minstens twee inzittenden gezien, meldt een woordvoerder aan NU.nl. Rond 4.45 uur werd het voertuig aangetroffen in de greppel.

Het is niet duidelijk wat zich in de tussentijd heeft afgespeeld. "Zeker is dat er dezelfde nacht een fiets gestolen is aan de Nieuwstraat", meldt de politie. Mogelijk is die fiets ontvreemd door een van de op de vlucht geslagen inzittenden van de auto.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!