KNMI meet met 28,2 graden in Arcen warmste 20 april ooit

Het gesneuvelde record behoorde toe aan Eindhoven; daar werd het in 1968 in 28,2 graden.

De temperatuur komt vrijdag niet in de buurt van het algehele hitterecord voor een aprildag, want donderdag was het nog warmer. Op de eerste officiële zomerse dag van het jaar werd het in De Bilt 27,4 graden. In Lelystad gaf het kwik zelfs 29,6 graden aan, meldt Weeronline.

Uiteindelijk werd het vrijdag in Arcen op het hoogtepunt 28,9 graden.

Het is vrijdag ook minder goed strandweer. Hoewel het in het binnenland zeer warm is, met maxima van 24-28 graden, zorgt wind van zee dat het aan de kust flink koeler is, met maxima van 17-22 graden.

Weekend

Zaterdag en zondag blijft het mooi lenteweer, maar wordt het iets koeler, vooral aan de kust. Daar blijven de temperaturen onder de 20 graden. In het binnenland wordt het aankomend weekend 21-27 graden. Daarna wordt het meer gebruikelijk lenteweer; vanaf maandag daalt het kwik van 12 graden op zee tot maximaal 16 graden in Limburg.