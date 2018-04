Jumbo-afperser krijgt tien jaar cel in hoger beroep

In 2016 werd de Groninger O. al veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar, maar daar ging O. tegen in beroep.

Volgens het hof staat vast dat de 53-jarige Alex O. meerdere dreigmails en -brieven heeft gestuurd naar Jumbo.

In 2015 werd in de nacht van 8 op 9 mei een pakketje tegen de gevel van een Jumbo-filiaal in Groningen gevonden. In de maanden daarna ging er een explosief af in een filiaal van de supermarktketen in Groningen en werd er een dreigmail verstuurd. Bij een filiaal in Zwolle werd een verjaardagskaart met daarin een kleine hoeveelheid van een explosieve stof bezorgd.

Dreiging

De dreiging zorgde ervoor dat Jumbo besloot dat alle 579 filialen in het land moesten worden ontruimd als het vermoeden bestond dat er explosieven in een winkel aanwezig waren.

O. eiste 2.000 bitcoins van Jumbo, wat destijds omgerekend 400.000 euro waard was. Als die betaald zouden worden, zouden de explosieven niet tot ontploffing worden gebracht. Door bitcoins te eisen kon O. anoniem blijven.

Beloning

De politie zette in augustus 2015 het volledige dossier van de Jumbo-afperser online en loofde een beloning van 10.000 euro uit voor de tip die naar de aanleiding van de afperser zou leiden.

O. kon uiteindelijk worden opgespoord, doordat zijn toen 15-jarige zoon een kookwekker bij de Blokker had gekocht, die was gebruikt bij een van de explosieven. In eerste instantie werd de jongen aangehouden, maar later werd het onderzoek op zijn vader gericht. De jongen ging vrijuit omdat er onvoldoende bewijs was dat hij betrokken was bij de afpersingszaak.

Het DNA van O. werd aangetroffen onder een postzegel die op een van de dreigbrieven zat.

Soortgelijk delict

"De tien jaar komt mij bekend voor", zei O. bij het aanhoren van de uitspraak. Hij kreeg in 1993 al eens tien jaar cel voor een soortgelijk delict.

Het hof komt mede door zijn strafblad tot een hogere straf dan de rechtbank had opgelegd en ook hoger dan de acht jaar celstraf die het Openbaar Ministerie wederom had geëist. Het hof tilt er ook zwaar aan dat O. met zijn acties veel maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt.

