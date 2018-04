Politie treft na achtervolging overleden man aan op straat in Limburg

Dat meldt de politie vrijdag. De politie achtervolgde de auto vanuit Noord-Brabant naar Limburg en verloor de wagen ter hoogte van Nederweert uit het oog.

De auto werd rond 4.45 uur aangetroffen in een greppel in Ospel. Tijdens een zoekactie naar de inzittenden werd de overleden man gevonden.

De politie is tevens nog op zoek naar een gestolen fiets in Ospel. Mogelijk is een inzittende daarop gevlucht.

Volgens L1 is er nog niets bekend over de doodsoorzaak en de identiteit van de man. "We kunnen nog niet aangeven of het om een misdrijf gaat of niet. Op dit moment houden wij alle scenario's open", aldus een politiewoordvoerder.