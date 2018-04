'Samenscholingsverbod voor ambtenaren vanwege onveilige vloeren'

NRC meldt vrijdag dat in de afgelopen weken 110 werkplekken en veertien ruimtes in de twee torens van de ministeries aan de Haagse Turfmarkt zijn gesloten. Zogeheten 'floorwalkers' zien toe op de naleving van het samenscholingsverbod. Desondanks beschrijft een woordvoerder het pand in de krant als "hartstikke veilig".

Naast de gebouwen aan de Turfmarkt zijn ook constructieproblemen aangetroffen bij de panden van de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Buitenlandse Zaken, de Hoge Raad, Eurojust en Europol en de rechtbank in Zwolle. In totaal gaat het om zes gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf.

De vloeren in de gebouwen in kwestie zijn op dezelfde manier aangelegd als die in een parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport. Die stortte in mei 2017 gedeeltelijk in. Uit onderzoek bleek dat te wijten aan een zogeheten breedplaatvloer. De bovenkant daarvan moet ruw zijn, zodat het beton goed kan hechten. Als de breedplaatvloer niet wordt opgeschuurd, ontstaat een onveilige situatie.

Controles

Naar aanleiding van het incident in Eindhoven worden de vloeren van honderden gebouwen in Nederland gecontroleerd. Die controles zijn nog in volle gang. Onder meer het X-gebouw op de campus van hogeschool Windesheim in Zwolle en het Polakgebouw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam moesten dicht vanwege onveilige vloeren. Laatstgenoemde werd begin deze maand heropend.

De organisatie die het onderzoek in panden in heel het land uitvoert, de Nederlandse Vereniging van Constructeurs, heeft aan NRC laten weten dat enkele honderden gebouwen een "mogelijk of urgent veiligheidsrisico" hebben.