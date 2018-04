Mogelijk explosieven in auto en woning Limburg, man (24) opgepakt

De opgepakte man komt uit Well en is de eigenaar van het voertuig. Hij zat op het moment van de arrestatie niet in het voertuig, laat de politie aan NU.nl weten. Het is niet bekend of hij ook de woningeigenaar is.

De woning in de Koperslagerstraat is afgezet. Er vindt momenteel onderzoek plaats, meldt de politie rond 23.30 uur. Meer informatie wordt vrijdag bekend.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam eerder op de avond in Gennep ter plaatse voor onderzoek. Na ongeveer een uur kon de omgeving vrijgegeven worden. "Het voorwerp is meegenomen", liet de politie aan NU.nl weten. Er kon nog niet worden gezegd of het daadwerkelijk om een explosief gaat.

Er hoefden geen woningen in Gennep ontruimd te worden.

