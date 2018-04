Politie kreeg vorig jaar 46 klachten over etnisch profileren

Sinds een jaar kunnen mensen via de politieapp een klacht indienen over mogelijke etnische profilering. Een klacht wordt afgehandeld door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de betreffende politie-eenheid.

In 38 van de 46 gevallen zijn de conflicten opgelost door middel van een gesprek tussen de klager en de desbetreffende agent. Acht klachten zijn om verschillende redenen niet behandeld en de zeven klachten die overbleven, kwamen terecht in fase twee. Daarbij buigt een onafhankelijke klachtencommissie zich over de zaak.

Vijf daarvan zijn nog in behandeling, een is opgeschort en een is alsnog naar tevredenheid afgehandeld.

De politie zegt tevreden te zijn met de app, omdat die inzicht geeft in de omvang van het probleem. Ook stelt de politie dat het aantal klachten laag ligt, gezien de tienduizenden controles die jaarlijks uitgevoerd worden.

''Maar iedere klacht is er natuurlijk een te veel", zegt Peter Slort die bij de politie verantwoordelijk is voor diversiteit.

Klachten indienen

Het onderwerp etnisch profileren is al langer een maatschappelijk vraagstuk. Bekende Nederlanders als rapper Typhoon en Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer zeiden twee jaar geleden openlijk zich benadeeld te voelen nadat ze op grond van hun huidskleur en hun dure auto aan de kant werden gezet door agenten.

Typhoon kreeg excuses van de politie aangeboden. In het geval van Vermeer stelde de politie dat de agent door de geblindeerde ramen niets had kunnen zien en dat hij enkel vanwege zijn dure auto aan de kant werd gezet bij een verkeerscontrole.

