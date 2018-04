Geen vervolging voor fataal auto-ongeluk in Ritthem

De afgelopen maanden hebben politie en justitie onderzoek verricht naar het ongeval.

Bij het ongeval botste een personenauto, met hierin een 2-jarig jongetje, 5-jarig meisje en hun moeder, frontaal tegen een tegenligger nadat het voertuig op de verkeerde weghelft belandde. De twee jonge kinderen kwamen bij deze botsing om het leven, hun 30-jarige moeder raakte zwaargewond.

De 35-jarige bestuurder van het andere voertuig raakte eveneens gewond, maar kon na een behandeling in het ziekenhuis naar huis.

Betrokkenheid

Na onderzoek kon niet geconcludeerd worden waarom de auto in een slip raakte. Wel is gebleken dat de personenauto zijdelings in contact is geweest met een vrachtauto. De identiteit van de chauffeur van die Sloveense vrachtwagen is later achterhaald.

De Sloveense chauffeur is door de politie gehoord, waardoor bevestigd kon worden dat de vrachtwagen in de buurt was ten tijde van het ongeluk. Er kon echter geen betrokkenheid bij het ongeval worden aangetoond.

De ouders van de overleden kinderen en de andere automobilist zijn op de hoogte gesteld van het besluit van het OM om niemand te vervolgen.