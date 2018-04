Naoufal F. krijgt achttien jaar cel voor opdracht geven liquidatiepoging Diemen

Het bewijs tegen F. werd vooral vergaard uit de door het NFI gekraakte gegevens van de PGP-telefoons.

Zo vond de politie versleutelde berichten op de telefoons van de mannen die betrokken waren bij de aanslag op R. in Diemen. Daaruit bleek dat zij veelal contact hadden met een mailadres beginnend met CWX. De rechtbank acht bewezen dat F. de persoon is die gebruikmaakte van dit mailadres.

"De rechtbank stelt vast dat hij inderdaad degene is geweest die vanuit Ierland het moordcommando heeft aangestuurd", staat te lezen in het vonnis.

"Uit de aansporende berichten die hij naar een van de spotters stuurde blijkt hoezeer hij erop gebrand was het slachtoffer om het leven te laten brengen, waarbij het hem niet uitmaakte als dat op de openbare weg, mogelijk met gevaar voor anderen, zou gebeuren."

De mannen achter de moordpoging werden vorig jaar veroordeeld tot straffen tot twintig jaar cel. Zij gingen allen in hoger beroep.

Bewijs

De rechter liet ook in het vonnis weten dat er in deze zaak uitgebreid is gediscussieerd over de rechtmatigheid van de bewijsstukken die afkomstig zijn van de beslaglegging op servers van het bedrijf Ennetcom.

De advocaat van F., Inez Weski, maakte bezwaar tegen dit bewijs. Dat deed ze onder meer omdat de servers onrechtmatig in beslag zouden zijn genomen en omdat de enorme databank op onrechtmatige wijze zou zijn doorzocht. De rechter ging hier niet in mee.

Dat de rechter het bewijs van de gekraakte servers in Canada toelaat, is een belangrijke overwinning voor het Openbaar Ministerie (OM), dat met deze informatie vele liquidaties in de onderwereld denkt op te kunnen lossen.

De officier van justitie zei bij het uitspreken van de strafeis op 9 maart, dat de versleutelde e-mails letterlijk "een kijkje in de hoofden" van de daders heeft opgeleverd. "We vermoeden soms hoe het eraan toegaat, maar kunnen dat nu ook ├ęcht zien."

Overigens heeft de Ennetcom-data geen rol gespeeld in deze zaak. De rechtbank zei op basis van andere bewijsmiddelen tot de conclusie te zijn gekomen dat F. verantwoordelijk is voor het aansturen van de moordpoging.

