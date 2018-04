Lichaamsdelen omgebrachte vrouw Den Haag in kist op balkon bewaard

De 40-jarige Russische man had zijn vriendin op 9 januari als vermist opgegeven. Twee dagen later werd het lichaam van de vrouw in hun woning gevonden.

Uit sectie op het lichaam is gebleken dat de 30-jarige eveneens Russische vrouw door verstikking om het leven is gekomen. Omroep West wist destijds al te melden dat het lichaam van de vrouw mogelijk in stukken was gesneden, maar de politie kon dit toen niet bevestigen.

Uit de tenlastelegging tegen Andrei K. blijkt dat de man ervan verdacht wordt zijn vrouw eerst te hebben gedood en haar daarna met een elektrische zaag in stukken te hebben gesneden. De lichaamsdelen stopte hij in plastic zakken en die borg hij op in een kist.

Over de zakken werd aarde gestrooid en de kist werd vervolgens op het balkon van hun woning geplaatst.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de man niet kon verkroppen dat de vrouw hem wilde verlaten. De verdachte moet volgende week woensdag voorkomen in een zogenoemde pro-formazitting van de rechtbank in Den Haag.

