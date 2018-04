Eerste zomerse dag, warmterecord voor 19 april verbroken

De eerste zomerse dag is relatief vroeg gekomen, meldt Weerplaza. Het werd in De Bilt uiteindelijk 27,4 graden.

Ook is donderdag het landelijke dagrecord van 19 april gebroken. In Lelystad is in april zelfs niet eerder zo'n hoge temperatuur als donderdag gemeten. Het werd volgens Weeronline 29,6 graden, het oude record van april stond op 28,3 graden.

Alleen in Vlissingen werd het niet zomers warm. Daar werd het 24,8 graden.

Het is deze week bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Na zondag dalen de temperaturen echter weer flink, begin volgende week zal het kwik tot onder de vijftien graden zakken.

Bescherming

De weerdienst raadde een goede zonbescherming aan; de zonkracht was tussen 11.00 uur en 14.00 maar liefst 4 tot 5, wat inhoudt dat de huid zonder bescherming al binnen twintig tot dertig minuten kon verbranden.

Het werd niet de warmste aprildag ooit gemeten. In 2007 werd het op 15 april 29,7 graden in het West-Zeeuwse Westdorpe. Het was in De Bilt toen 28,9 graden, de hoogste apriltemperatuur ooit gemeten op het hoofdstation.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 25°C 12°C ZW 3 Zaterdag 22°C 9°C NO 2 Zondag 23°C 10°C Z 3 Maandag 13°C 10°C W 4 Dinsdag 13°C 9°C W 4

