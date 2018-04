Drie kopstukken Haarlemse chapter Hells Angels gedwongen club uitgezet

De voormalige president van de Hells Angels in Haarlem, Lysander de R., 'sergeant of arms' (zorgt voor discipline binnen club) Riccardo van der H. en boekhouder Frank L. werden in juni vorig jaar in 'bad standing' de club uitgezet.

Dat betekent dat zij geen kleding of logo's van de Hells Angels meer mogen dragen en dat zij hun aan de club gelieerde tatoeages moeten verwijderen.

Advocaat van de stichting Hells Angels Haarlem, Chrissie Stroobach, zegt dat de club zich onthoudt van elk commentaar. Ook Remco Kint, de advocaat van De R. en Van der H., en Christian Flokstra, de advocaat van L., zeggen niet op het verhaal te willen ingaan.

Reden voor het gedwongen vertrek zijn verdenkingen tegen de mannen en de overtuiging binnen de club dat zij bij de illegale feiten betrokken zijn. Daarnaast wordt het ze kwalijk genomen dat ze dit uit naam van de Hells Angels hebben gedaan, terwijl de club zelf zegt hier niks mee te maken te hebben. Het Openbaar Ministerie twijfelt aan dit verhaal.

Burgemeester

De R. wordt ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie. Daarnaast zou hij betrokken zijn geweest bij het in brand steken van de auto van de oud-burgemeester van Haarlem, Bernt Schneiders, in juni 2015.

Ook wordt hij verdacht van meerdere afpersingen, bedreigingen, brandstichting bij een sporthal in Hoogwoud (Noord-Holland), poging tot zware mishandeling en betrokkenheid bij een vechtpartij met de rivaliserende motorclub Mongols MC in Rotterdam in 2016 .

Van der H. wordt eveneens verdacht van betrokkenheid bij deze feiten. Penningmeester L. zou geen leidinggevende rol hebben gehad, maar wordt ook de handel in verdovende middelen verweten.

Verbieden

Het is de Hells Angels een doorn in het oog dat het chapter in Haarlem zoveel negatieve aandacht op zich heeft gevestigd, vooral met de wetenschap dat het OM er alles aan gelegen is motorclubs als de Hells Angels te verbieden.

De drie vermeende kopstukken werden in januari 2017 aangehouden na een gecoördineerde actie van de politie. Bij invallen in het clubhuis in Haarlem en 23 andere panden werden nog eens zes leden van de Hells Angels aangehouden.

Hen wordt allen lidmaatschap van een criminele organisatie verweten. Als de rechter dit bewezen acht, is een verbod van de motorclub een stap dichterbij. Ook de vriendin van De R. werd aangehouden. Zij is geen lid van de Hells Angels, maar wel gelieerd aan de club.

Uitstel

De rechtszaak tegen de leden is inmiddels van start gegaan. De rechtbank in Haarlem besloot op 23 maart dat het proces tegen de drie hoofdverdachten moest worden uitgesteld.

Zij zouden niet genoeg tijd hebben gehad om hun zaak voor te bereiden. Hun zaken, die in april zouden worden behandeld, zijn verplaatst naar de tweede helft van mei en juni. De uitspraak in het proces is verplaatst naar 18 juli.

