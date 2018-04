Volgende week weer gedaan met zomerse temperaturen

Voor die tijd sneuvelen er naar verwachting nog wel datum-warmterecords. Weeronline verwacht dat het officiële warmterecord van De Bilt voor 19 april, 24,3 graden in 1988, ruimschoots wordt verbroken; er wordt een maximumtemperatuur van 28 graden verwacht.

Ook het landelijke record (25,2 graden in Volkel in 2008 en in Eindhoven in 2011) zal naar verwachting voorbij worden gestreefd.

Weerplaza verwacht een middagtemperatuur van 20 graden op de Wadden en 23 tot 29 graden in de rest van het land, met zwakke tot matige wind. De weerdienst raadt een goede zonbescherming aan; de zonkracht is tussen 11.00 uur en 14.00 maar liefst 4 tot 5, wat inhoudt dat de huid zonder bescherming al binnen twintig tot dertig minuten kan verbranden.

Het wordt vooralsnog niet de warmste aprildag ooit gemeten. In 2007 werd het op 15 april 29,7 graden in het West-Zeeuwse Westdorpe. Het was in De Bilt toen 28,9 graden, de hoogste apriltemperatuur ooit gemeten op het hoofdstation.

Droge zuidooster

De warmte wordt veroorzaakt door een hogedrukgebied boven Centraal-Europa, dat zorgt voor een droge en zeer warme zuidoostenwind. De felle lentezon doet de lucht nog verder opwarmen.

Door die uitzonderlijke omstandigheden is Nederland momenteel samen met België het warmste gebied van Europa. Normaal valt die eer gebieden rond de Middellandse Zee te beurt.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 25°C 12°C ZW 3 Zaterdag 22°C 9°C NO 2 Zondag 23°C 10°C Z 3 Maandag 13°C 10°C W 4 Dinsdag 13°C 9°C W 4

