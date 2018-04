Strandtent aan boulevard Scheveningen gaat in vlammen op

De brandweer is met "een behoorlijk aantal voertuigen" aanwezig om de brand in de horecagelegenheid aan de Strandweg te blussen. Rond 7.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

Het nablussen zal nog enige tijd duren. Daarvoor moet een kraan worden ingezet, die de overblijfselen van de standtent uit elkaar trekt, zodat ook binnen geblust kan worden.

De melding van de brand kwam rond 5.45 uur binnen bij de hulpdiensten. De strandtent stond al "van voor tot achter in brand" toen de brandweer arriveerde, laat een woordvoerder weten aan NU.nl.

Er was op dat moment geen personeel in het pand aanwezig. "In eerste instantie dachten ze dat de bewaker die hier 's nachts rondloopt vermist was, maar die meldde zich later."

Hout

Door het hout dat in de constructie van de standtent is gebruikt, heeft het vuur zich snel door het gebouw verspreid. Naastliggende strandtenten zijn door de brandweer afgeschermd.

Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden vanwege de grote rookontwikkeling.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Omdat de verwoesting zo groot is, zal die moeilijk te bepalen zijn, zegt de brandweerwoordvoerder.

