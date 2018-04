Kinderombudsman wil Nederlandse kinderen uit Syrische kampen halen

"Nederland moet alles doen wat in zijn macht ligt om deze kinderen terug te halen." De Kinderombudsman roept het kabinet op om zijn verantwoordelijkheid hierin te nemen.

Volgens de jongste cijfers van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) verblijven ongeveer 145 kinderen met de Nederlandse nationaliteit in het strijdgebied in Syrië en Irak. Ook zijn er nog zeker dertig minderjarigen met een Nederlandse link in de regio, maar buiten het strijdgebied.

Hun ouders zijn ooit afgereisd naar het kalifaat. Een deel van de kinderen zit vast in kampen in Syrië en die maken daar volgens de Kinderombudsman verschrikkelijke dingen in slechte omstandigheden mee.

De Nederlandse overheid zou weinig kunnen doen vanwege de te onveilige situatie. Moeders die erin slagen om bij een Nederlandse ambassade te komen krijgen hulp, maar die tocht is volgens de Kinderombudsman vrijwel onmogelijk omdat vrouwen het kamp niet uit mogen en geen geldige papieren meer hebben.

Internationaal

Kalverboer wil dat Nederland de kinderen terughaalt, eventueel in internationaal verband. Ook moet het probleem op de agenda van de Europese Unie en de Verenigde Naties komen.

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zei in januari nog dat Nederland kinderen in nood van jihadgangers niet zal terughalen naar ons land. De coalitiepartijen waren er verdeeld over.

