OM eist vijf jaar cel tegen Ephraïm S. in zedenzaak joodse school

S. gaf tot medio 2012 les op die school. Hij ontkent ontucht te hebben gepleegd. Ten onrechte, volgens het OM. Gedetailleerde, betrouwbare verklaringen van de betrokken kinderen - allen jongens - vormen volgens justitie het bewijs. De zaak draaide om in totaal zes kinderen tussen zes en dertien jaar; ontucht met vier van hen is volgens het OM bewezen.

In de zomer van 2012 kwamen de eerste meldingen over S. binnen bij de school. Een van de slachtoffers vroeg aan een medeleerling om voetbalplaatjes uit de klas van S. te halen, omdat hij zelf niet naar binnen durfde. Die vertelde dat verhaal op zijn beurt aan zijn vader, die werkzaam was op het Cheider. Uiteindelijk gaf het slachtoffer toe te zijn misbruikt.

Verbijsterd

Deze en andere verklaringen zijn volgens de voormalig leraar niet waar. Eerder deze week zei hij verbijsterd te zijn over de getuigenissen die enkele leerlingen van hem hebben afgelegd. Zo zouden slachtoffers hebben gezegd te zijn gemasseerd door S..

De verdachte zelf zei daarover leerlingen te hebben geknepen in hun schouders, maar enkel om ze in het gareel te krijgen. "Er was geen sprake van grensoverschrijdend gedrag", verduidelijkte S. maandag.

Geschorst

S. werd door de schoolleiding geconfronteerd met de melding van misbruik in juni 2012, waarop hij toegaf de leerling te hebben gemasseerd. De verdachte zegt nu dat dit een verkeerde woordkeuze was en dat hij zich hierin heeft laten meeslepen.

S. werd geschorst na het gesprek en vertrok in september 2012 naar Israël. Hij was al sinds april van dat jaar van plan te vertrekken en omdat er pas in oktober aangifte werd gedaan door de school, kon hij emigreren.

Hij werd op verzoek van de Nederlandse autoriteiten in Israël aangehouden. Na een slepende procedure leverde Israël hem eind 2016 uit.

Geraffineerd

Volgens het OM is S. zeer geraffineerd te werk gegaan en was hij ''een wolf in schaapskleren". Het misbruik van de kinderen vond met grote regelmaat plaats, vaak in het klaslokaal of elders in het schoolgebouw.

Officier van justitie Rob Kloos: ''Hoe wrang is het dat deze kinderen les kregen op de zwaarst beveiligde school van Nederland? Een gebouw omgeven door manshoge hekwerken met een entree die opengaat via stalen sluisdeuren. Dit moest bescherming bieden tegen de buitenwereld, maar het werkelijke gevaar voor deze kinderen kwam uit het eigen klaslokaal."

