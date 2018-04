'Albanezen beheersen Amsterdamse onderwereld met grof geweld'

Ze houden zich vooral bezig met grootschalige internationale handel in cocaïne en leiden de import uit Zuid-Amerika, de overslag via de haven van Rotterdam en de verdere distributie naar andere Europese landen vanuit Amsterdam.

Naast Nederland zijn de Albanezen ook enorm actief in de drugshandel in Groot-Brittannië.

Het aantal Albanezen dat actief is in de onderwereld, blijft volgens de politie toenemen. Naast de cocaïnehandel houden zij zich vooral bezig met mensenhandel en vermogensfraude.

Wapens

Rond de cocaïnehandel is meer vuurwapengeweld dan bij handel in andere drugs. De politie voorziet een groeiend gebruik van illegale (automatische) vuurwapens, die worden gehaald uit conflictgebieden in Oekraïne, Syrië, Mali en Libië. Ook is er veel illegaal aanbod uit Rusland, waar het leger vier miljoen kalasjnikovs heeft afgeschreven.

In 2015 werden 396 wapens in beslag genomen, dat aantal nam af tot 201 in 2017.

Liquidaties

De liquidaties die de afgelopen jaren plaatsvonden in de hoofdstad, hebben volgens de politie ook allemaal te maken met de cocaïnehandel. Deze liquidaties worden meestal uitgevoerd door jonge Amsterdammers. De slachtoffers zijn ook jonge inwoners van Amsterdam. Dat gaat in beide gevallen ook op als het een liquidatie in het buitenland is.

Volgens de trendanalyse van de politie zijn de mensen die de liquidaties uitvoeren huurmoordenaars. Er is zelfs sprake van een uitgebreid netwerk van tussenpersonen en uitvoerders. Alle mensen die een huurmoordenaar in de arm nemen, zijn betrokken bij de cocaïnehandel.

Cybercrime

Uit het rapport blijkt verder dat cybercrime in de hoofdstad jaarlijks veel slachtoffers maakt. Ruim een achtste van de inwoners heeft ermee te maken, meer dan met de in Amsterdam zo wijdverbreide fietsendiefstal.

Het gaat onder meer om hacken en gebruik van ransomware ('gijzeling' van pc's die alleen tegen betaling wordt opgeheven). Volgens de politie schermen cybercriminelen zich steeds beter af, maar laten ze desondanks veel digitale sporen na.

