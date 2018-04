'Meerdere ouderen mishandeld in Rotterdams verpleeghuis'

Dat blijkt woensdag uit onderzoek van Trouw, dat onderzoek heeft gedaan naar De Leeuwenhoek. Op basis van getuigenverklaringen en documenten die het verhaal ondersteunen, meldt de krant dat het personeel fysiek geweld gebruikt en steelt. Ook zou cliënten medicatie worden onthouden.

Het verpleeghuis valt onder de stichting Humanitas, dat eerder dit jaar een incident meldde bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Trouw schrijft dat er vanwege dat voorval een forensisch arts is langsgekomen en dat een aangifte bij de politie is overwogen. Humanitas kan vanwege privacy niet specifiek ingaan op het incident.

'Superweinig incidenten'

Gijsbert van Herk, voorzitter van de raad van bestuur van Humanitas, herkent een deel van de klachten, maar stelt dat er "superweinig incidenten" zijn op het totale klantenbestand van de stichting.

Behandelaren die werken in De Leeuwenhoek schreven een brief aan het bestuur. Onder meer artsen en psychiaters dreigden daarin hun verantwoordelijkheid neer te leggen en stellen dat het zo niet langer door kan gaan. Zij zouden de brief hebben geschreven na een reeks incidenten.

Culturen

Van Herk zegt dat het zorgcentrum in het multiculturele centrum van Rotterdam staat. "Het is het meest afwijkende verpleeghuis van Nederland", zegt hij in een reactie tegen Trouw. Van Herk wijst erop dat er op die locatie 160 verschillende culturen samenkomen.

"Als wij met de Nederlandse bril van een hbo-verpleegkundige uit Maastricht naar de zorg in De Leeuwenhoek kijken, ja, dan gebeuren er dingen die niet kunnen. Kijk je er met een Antilliaanse bril naar, dan vraag je je af: wat is het probleem?"

Van Herk vindt dat de misstanden te groot worden gemaakt. Hij is wel bezig met een onderzoek naar het gedrag van een paar medewerkers, nadat de schrijvers van de brandbrief dat hebben geëist.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is ook een onderzoek begonnen naar mishandeling in het verpleeghuis. Een woordvoerder van de IGJ wil hier alleen over melden dat er contact is met Humanitas: ''Het is belangrijk dat we nu alle feiten op een rijtje zetten."

Dementie

In De Leeuwenhoek wonen ouderen met dementie. In 2016 stond het verpleeghuis op de zwarte lijst van de inspectie. Vorig jaar werd het verpleeghuis weer van die lijst gehaald.

Recent is een televisieserie over het verzorgingshuis opgenomen. De misstanden zouden zich buiten het oog van de programmamakers hebben afgespeeld.