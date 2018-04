OM eist 15 maanden cel in hoger beroep bestuurder monstertruck Haaksbergen

Het dramatische ongeval kostte drie mensen het leven. 23 mensen raakten gewond, veelal ernstig.

De rechtbank legde D. eveneens vijftien maanden celstraf op. Het OM had destijds anderhalf jaar cel geëist. D. ging in hoger beroep. Hij vindt de straf te zwaar en meent dat het incident niet zijn schuld is. Volgens D. bleef het gas hangen.

Het OM bestrijdt de verklaring, onder meer op basis van bevindingen van deskundigen. Het ongeval is niet aan een technisch mankement maar aan fouten van D. te wijten, aldus het OM.

Verbod

Het OM wil ook dat D. vijf jaar lang een verbod krijgt om op te treden als (professioneel) stuntman. D. zei dinsdag ter zitting dat hij zijn stuntbedrijf inmiddels heeft opgedoekt. Het drama in Haaksbergen heeft bij hem geleid tot aanzienlijke psychische problemen.

Volgens het OM zijn behalve Mario D. ook de gemeente Haaksbergen en de stichting Sterevenementen verantwoordelijk voor het drama. De gemeente gaf de vergunning af, de stichting organiseerde het evenement.

De gemeente kan volgens het OM niet worden vervolgd. De stichting kreeg van de rechtbank een voorwaardelijke boete van 25.000 euro. Maandag buigt het gerechtshof in Arnhem zich in hoger beroep over die zaak.

In de zaken tegen D. en de stichting doet het hof uitspraak op 23 mei.

