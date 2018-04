OM eist 2,5 jaar cel en tbs tegen verdachte misbruik kinderopvang in De Bilt

De 27-jarige C. was een pedagogisch medewerker van kinderopvang Partou. Het misbruik vond plaats in de periode van 1 januari 2016 tot en met augustus 2017.

De man verklaarde zelf dat het misbruik van de kinderen voortkwam uit een fetisj. C. zou de slachtoffers onder andere in zijn kruis hebben laten trappen. Hij heeft het misbruik van de zeven kinderen grotendeels toegegeven.

C. ontkende zijn geslachtsdeel te hebben getoond aan een achtste kind. Volgens het OM is er los van de verklaring van het kind, geen ondersteunend bewijs voor deze verdenking en moet C. hiervoor worden vrijgesproken.

De officier van justitie zegt dat er overigens geen reden is om aan te nemen dat de slachtoffers niet naar waarheid hebben verklaard. "Het is moeilijk om voor te stellen dat een kind deze vormen van misbruik verzint", verduidelijkt hij.

Verklaring

C. las dinsdagmiddag een verklaring voor waarin hij zijn excuses aanbood voor het leed dat hij heeft aangericht. "Ik ben hier geheel verantwoordelijk voor en het zal nooit meer gebeuren", aldus de verdachte.

Hij wil benadrukken dat hij de kinderen nooit als seksueel object heeft gezien. "Ik heb ze nooit betast of uitgekleed." C. zei dat detentie hem erg zwaar valt en dat hij eerder om deze reden heeft geprobeerd zelfmoord te plegen.

Voorzichtigheid

De officier van justitie zei dat deze verklaring en eerdere getuigenissen van de verdachte met de "nodige voorzichtigheid moeten worden benaderd. Zijn verhaal wijkt namelijk af als het gaat om de omvang en duur van het misbruik. Ook legt hij het initiatief meerdere malen bij de kinderen."

Volgens de officier probeert de verdachte zichzelf zo goed mogelijk te presenteren. "Steeds komt er weer een relativering van zijn eigen beleving."

Deskundigen

Drie deskundigen die dinsdag werden gehoord, hebben vastgesteld dat C. een seksuele masochismestoornis heeft. Ook zou hij tekenen van autisme vertonen. De deskundigen hebben gezegd dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is en adviseerden tbs met voorwaarden.

Zij zeiden er sterk rekening mee te houden dat C. zonder verplichting zou stoppen met zijn behandeling, omdat hij in zijn eigen gedachten eerder uitbehandeld is dan daadwerkelijk het geval zou zijn.

Zusjes

Het misbruik kwam in augustus 2017 aan het licht nadat de vader van twee zusjes (destijds vier en zes jaar) zich bij de politie meldde. De dochters vertelden aan hun ouders ontuchtige handelingen te hebben gepleegd bij C..

De verdachte werd direct ontslagen door Partou. Na een informatieavond op de opvang meldden zich meer ouders met hun zorgen over misbruik, resulterend in de huidige verdenking.

Enkele ouderparen lieten in een slachtofferverklaring weten dat C. hun vertrouwen ernstig heeft beschaamd.

Vrijgesproken

Volgens de advocaat van C., Chris Hesen, moet zijn cliënt van het misbruik van twee kinderen en één geval van schennispleging worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Volgens Hesen is C. geen pedoseksueel en waren de kinderen geen bewuste slachtoffers. "Hij heeft de kinderen niet uitgekleed of betast", legt de advocaat uit. "Ook denk ik dat de gevolgen voor de slachtoffers beperkt zullen zijn en is het moeilijk voorstelbaar dat ze in de toekomst zullen kampen met trauma's."

De advocaat bepleitte een voorwaardelijke celstraf van acht maanden en behandeling met voorwaarden, maar niet in de vorm van tbs.

