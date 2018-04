Tot levenslang veroordeelde Baybasin krijgt definitief geen nieuw proces

De hoogste rechter volgt daarmee het advies van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad om het herzieningsverzoek af te wijzen. Net als hij vindt ook de Hoge Raad dat er geen gronden voor een nieuwe rechtszaak zijn.

De inmiddels 61-jarige Baybasin zit al zestien jaar vast en was dinsdag aanwezig bij de uitspraak, evenals twee zonen. Toen hij de rechtszaal binnenkwam, kreeg hij applaus van het publiek, enkele tientallen geïnteresseerden. Baybasin riep de rechters na 'dat ze zich moesten schamen' en dat 'de geschiedenis hem gelijk zal geven'.

Veroordeling

De uit Turkije afkomstige Koerd werd in 2002 in Nederland tot levenslang veroordeeld, onder meer vanwege het medeplegen van moord in Turkije, uitlokking daartoe, gijzeling en drugshandel.

Baybasin heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Hij wilde een nieuw proces, onder meer omdat er ondeugdelijk bewijs zou zijn gebruikt bij zijn veroordeling. Volgens hem wilde de Turkse overheid hem achter de tralies, omdat hij zich sterk maakte voor de Koerdische zaak.

De advocaat-generaal deed vijf jaar lang onderzoek naar de zaak en de bewijsvoering, die voor een groot deel bestaat uit gesprekken die de politie in 1997 en 1998 tapte. De Hoge Raad concludeert nu dat de verdediging geen nieuwe gegevens heeft ingebracht die tot een ander oordeel van een rechter zouden leiden.

Ook is niets gebleken van een samenspanning tussen Turkije en Nederland. De beweringen over een complot zijn gebaseerd op niet-verifieerbare gegevens, stelt de Raad.

Nieuw verzoek

Baybasins raadsvrouw Adèle van der Plas was ontsteld en kondigde meteen een nieuw herzieningsverzoek aan, met nieuwe gegevens die volgens haar nog steeds boven komen drijven.

Volgens haar heeft de Raad niet neutraal naar de 101 feiten gekeken die ze aanvoerde, maar is slaafs de advocaat-generaal gevolgd. ''Dit is een schandvlek voor onze rechtsstaat. Ik had gehoopt op meer verstand en fatsoen'', zegt ze.

De Hoge Raad stelt dat ze wel alles heeft bekeken. Er is een uitvoerig arrest, zei persraadsheer Marc Fierstra.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!