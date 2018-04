Twee gewonden door brand bij inlichtingendienst AIVD

De melding van de brand kwam rond 11.45 uur bij de brandweer binnen. Het vuur was ongeveer twintig minuten later geblust. Een deel van het pand werd vanwege het incident ontruimd.

De brand is ontstaan in de technische ruimte. De medewerker die in deze ruimte aanwezig was, liep de brandwonden op. Deze medewerker is voor onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht. De medewerker die te veel rook inademde, is in een ambulance nagekeken en hoefde niet naar het ziekenhuis.

Wegens het incident werd een traumahelikopter ingeroepen en kwamen enkele ambulances ter plaatse.

Ontruiming

Bij de ontruiming van een deel van het pand moesten enkele tientallen medewerkers hun werkplek verlaten, aldus een woordvoerder van de brandweer. ''We ventileren de boel. Als dat is gebeurd, kunnen ze terug naar hun werkplek." Volgens hem zijn sommige mensen erg geschrokken van de brand.

De melding bij de brandweer betrof een automatische. Dit systeem neemt automatisch contact op met 112 als er brand uitbreekt.

