Verdachten liquidatiezaak broer kroongetuige langer vast

De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft beslist dat ze nog zeker negentig dagen langer in hun cel moeten blijven, maakte het Openbaar Ministerie (OM) dinsdagochtend bekend.

Het gaat om de vermoedelijke schutter, een 41-jarige man uit Hilversum, en een 34-jarige Hagenaar die eind maart werden aangehouden in Hilversum en Rijswijk. Beide verdachten zitten nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Eerder kwamen een 34-jarige vrouw uit Wassenaar, die samenwoonde met de man uit Den Haag en een 31-jarige man uit de Lier vrij. Wel wordt de vrouw nog verdacht van wapenbezit, omdat de politie in haar woning wapens heeft gevonden. De man werd vrijgelaten omdat het OM hem niet langer verdenkt. Van hem werd DNA aangetroffen op een van de vuurwapens, het onderzoek naar deze DNA-match loopt nog.

De 41-jarige Reduan B. werd op 29 maart in zijn bedrijfspand op de Tt. Melissaweg in Amsterdam-Noord neergeschoten. Hij overleed ter plekke.

Kroongetuige

Een week daarvoor was bekend geworden dat zijn broer Nabil optreedt als kroongetuige in de juridische strijd tegen de zogenoemde Mocro-oorlog, criminelen die in verband worden gebracht met tal van liquidaties in de onderwereld. Hij was zelf betrokken bij de vergismoord op Hakim Changachi en bij de voorbereiding van de liquidatiepoging op Khalid H., beide in 2017 in Utrecht.

Reduan B. kreeg sinds 23 maart, toen bekend werd dat zijn broer zou gaan getuigen, een 'beperkte vorm' van beveiliging, liet het OM eerder weten. B. heeft na overleg zelf gekozen voor deze beperkte maatregelen.

