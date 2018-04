Politie houdt tweede verdachte aan voor betrokkenheid liquidatie Martin Kok

De tweede verdachte, een 25-jarige verdachte uit Utrecht, is in Den Bosch aangehouden, meldt de politie.

Vorige maand werd al een 24-jarige man uit Utrecht aangehouden in de gevangenis in Alphen aan den Rijn, waar hij voor een andere zaak vastzat.

De 49-jarige Kok werd op 8 december 2016 doodgeschoten bij seksclub Boccaccio in Laren. Op diezelfde dag was hij aan het begin van de avond al ontsnapt aan een eerdere liquidatiepoging. Voor een hotel in Amsterdam kwam toen een man op hem afgerend die vervolgens een pistool dicht bij zijn hoofd hield. Maar om onbekende redenen ging het wapen niet af.

Het onderzoek naar de liquidatie loopt nog. Beide verdachten zitten in beperking, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Kok werd door de politie beveiligd sinds er in 2016 onder zijn auto in Amsterdam een zeer zwaar explosief werd gevonden. Als het was afgegaan was er een grote kans dat er meerdere slachtoffers zouden vallen.

Bekende in onderwereld

Kok was een bekende in de Amsterdamse onderwereld. Hij mishandelde in 1989 een man uit Volendam, die vervolgens aan zijn verwondingen overleed. In 2001 schoot hij de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin dood, nadat Kok door hem belaagd werd met een schroevendraaier. Hij moest hiervoor veertien jaar in de gevangenis zitten.

Na zijn vrijlating richtte hij de website Vlinderscrime.nl op, waar hij schreef over criminelen en strafzaken.