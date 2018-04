Bart C. pleegde misbruik van kinderen opvang in De Bilt vanwege fetisj

Dat werd dinsdag duidelijk tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen C.. De ex-medewerker van de kinderdagopvang in De Bilt zegt dat hij spijt heeft dat hij de kinderen heeft misbruikt voor zijn fantasieën.

De zaak tegen C. kwam aan het rollen toen twee zusjes van vier en zes op 8 augustus vorig jaar aan hun ouders vertelden dat zij een geheimpje hadden. Uit navraag van de ouders bleek dat zij ontuchtige handelingen hadden verricht bij C.. Hun vader belde die avond direct de politie.

De man verduidelijkte dinsdag dat hij een fetisj had en de zusjes op twee verschillende momenten vroeg hem in zijn kruis te trappen en dat dit ook is gebeurd. Ook moesten ze zijn geslachtsdeel aanraken. Het misbruik vond plaats bij de buitenschoolse opvang.

Partou

C. was vijf jaar werkzaam bij kinderopvangketen Partou. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) liet de verdachte tijdens zijn werk zeven kinderen ontuchtige handelingen bij hem verrichten. Aan een achtste kind liet hij zijn geslachtsdeel zien.

De rechter las fragmenten voor van verklaringen van slachtoffers waaruit bleek dat sommige kinderen "bang waren dat de meester boos werd als ze niet deden wat hij zei", aldus de voorzitter van de rechtbank.

Een ander kind zegt dat ze op een tafel moest staan en op het kruis van C. moest landden. "Dat werd het plofspelletje genoemd", staat in de verklaring. Volgens de man is dit een verkeerde lezing van wat er is gebeurd. "Dit was een soort van stoeien. Dit was geen onderdeel van mijn fetisj", aldus de verdachte.

Het misbruik vond plaats in een periode van 1 januari 2016 tot en met augustus 2017. De man heeft in de meeste gevallen een bekentenis afgelegd. Hij ontkent zijn geslachtsdeel aan een kind te hebben laten zien.

Schennispleging

C. werd na aan het licht komen van het misbruik direct ontslagen door Partou. Hij meldde zichzelf bij de politie en werd aangehouden. Alle ouders met kinderen op de dagopvang werden na het incident bijgepraat.

In de loop van tijd uitten meer ouders hun zorgen, resulterend in de huidige aanklacht van zeven gevallen van ontucht en schennispleging.

Slachtofferverklaring

De ouders van de slachtoffers zitten in een aparte zaal en volgen via een videoverbinding de zaak. Drie ouderparen hebben een emotionele slachtofferverklaring afgelegd. Ze verwijten C. de onschuld van hun kinderen weg te hebben genomen en dat ze in een hel zijn beland.

"Ik heb mijn dochter altijd verteld dat ik haar zou beschermen, maar dat is niet waar gebleken", aldus een moeder die haar verklaring liet voorlezen door een medewerker van slachtofferhulp.

Een tweede moeder las de verklaring van haar dochter voor die zei dat ze nooit over het misbruik durfde te praten. "Behalve met mijn hondje", aldus het kind. "Die vertel ik alles. Die voelt mij aan. Ik ben blij dat Bart vastzit en niet meer bij me kan zijn."

C. moest huilen bij het aanhoren van de verklaringen.

