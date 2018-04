'Almeerse VVD-politicus hackte computers vrouwen voor naaktfoto's'

Dat blijkt uit het RTL5-programma Online misbruik aangepakt, schrijft De Telegraaf dinsdag. In het programma werd Van der K. geconfronteerd, waarna hij de hacks bekende. Wel ontkende hij de beelden zelf te hebben verspreid, hij zou in opdracht hebben gewerkt.

Onder anderen de bekende vlogster Laura Ponticorvo zou het slachtoffer van een hack zijn. De man trachtte ook binnen te dringen in computers van ex-hockeyinternational Fatima Moreira de Melo en een aantal andere bekende Nederlanders.

Van der K., die in het dagelijks leven tekstschrijver is, werd eind februari al gearresteerd op verdenking van computervredebreuk. Toen was wel bekend dat hij in online opslagruimtes foto's en video's van personen had gestolen, maar nog niet dat het om naakfoto's ging en om personen als Ponticorvo en Moreira de Melo.

Vorige week werd duidelijk dat de verdachte de VVD'er Van Der K. was, blijkt uit berichtgeving van Omroep Flevoland. Van der K. had op basis van de verkiezingsuitslag van 21 maart recht op een zetel namens de VVD in de Almeerse gemeenteraad, maar heeft zich teruggetrokken uit de politiek.