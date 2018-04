Dinsdag voor eerst dit jaar kans op verbranden door matige zonkracht

De zonkracht heeft dinsdag een waarde van vijf en vooral tussen 12.00 en 15.00 uur is de kans op verbranden groot. Ook woensdag, donderdag en vrijdag is de zonkracht op het hoogtepunt vijf of zes. De maximale zonkracht die in Nederland in de zomer wordt bereikt, is acht.

Doordat de huid zo vlak na de winter nog weinig pigment heeft aangemaakt, kan die snel verbranden door de zon. Volgens Weeronline helpt het niet om in de gaten te houden of de huid rood kleurt, want als dat het geval is, dan is de huid al even aan het verbranden. Het advies is om de huid te beschermen door zonnebrandcrème te smeren.

Donderdag wordt de warmste dag van de week, met 21 graden op de Wadden en 28 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. Woensdag en vrijdag is het iets minder warm dan donderdag, maar met temperaturen tussen de 25 en 27 graden worden nog altijd zomerse waarden bereikt.

In het weekend koelt het wat af. Het wordt dan aan de kust 15 tot 18 graden en landinwaarts net boven de 20 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Donderdag 27°C 10°C ZO 3 Vrijdag 25°C 12°C ZW 3 Zaterdag 19°C 6°C NO 2 Zondag 22°C 5°C O 3 Maandag 19°C 10°C W 3

