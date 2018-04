Aangehouden vrouw (19) is moeder overleden baby Schiedam

Na de arrestatie meldde de politie al dat de vrouw hoogstwaarschijnlijk de moeder is, maar kon dit nog niet bevestigen. Het gaat om een jongetje, meldt het OM.

De overleden baby werd 7 april gevonden bij de Stationsstraat in Schiedam. Het lichaampje lag in een zak op een balkon. De vrouw woont in het appartement waar de baby werd gevonden en werd eerder enkel als getuige gehoord.

De politie vond het stoffelijk overschot in een zak naar aanleiding van een melding van de bewoners van de woning. Het is nog niet bekend hoe en wanneer de baby is overleden.

De vrouw zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met haar advocaat.

