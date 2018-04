Vier mannen opgepakt voor plannen aanslag op Turks consulaat in Rotterdam

Het gaat om twee broers van 26 en 29 die opgepakt werden in Oudenbosch, een man van 37 die werd aangehouden in Roosendaal en een man (39) die in België is aangehouden.

De mannen zijn in beeld gekomen in een onderzoek naar een geluidsfragment dat door de AIVD beschikbaar was gesteld. In dit afgeluisterde fragment spraken de mannen over een te plegen aanslag op het consulaat van Turkije in Rotterdam.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat het onderzoek naar de mannen zich richt op voorbereidingen en training voor terrorisme, en ook opruiing tot terrorisme door gewelddadige boodschappen te verspreiden op sociale media.

Panden doorzocht

De politie heeft panden doorzocht in Oudenbosch, Roosendaal, Sprundel, Essen en Antwerpen. Er is beslag gelegd op digitale gegevensdragers en drie auto's. Er zijn geen wapens of explosieven aangetroffen. Wel werd een hennepkwekerij ontdekt in de woning in Roosendaal.

De mannen die in Nederland zijn aangehouden worden later deze week nog voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man die in België is opgepakt wordt uitgeleverd aan Nderland.