'Toeslagen voor studenten met beperking moeten fors omhoog'

Volgens de twee jongerenbonden verschilt de hoogte van de toeslag enorm per gemeente en is die veel te laag. Ze lanceren maandag de website www.studietoeslagen.nl. Hierop is zichtbaar hoe hoog de toeslag per gemeente is. Jongeren kunnen hun gemeenten direct oproepen om de toeslag te verhogen.

"Als jongeren met een beperking gaan studeren is dat goed voor henzelf en voor de maatschappij. Gemeenten moeten dat niet ontmoedigen, maar toejuichen”, zegt Joyce van der Wegen, bestuurslid van de LSVb.

Studenten kunnen een toeslag krijgen omdat het voor deze groep lastig kan zijn om de studie te combineren met een bijbaan. Om een hoge studieschuld te voorkomen, bestaat er een studieregeling.

Nu de gemeente de hoogte van de toeslag bepaalt, sinds 2015, is de toeslag in bijna alle gemeenten veel te laag, aldus de bonden. Ze vinden dat de toeslag terug moet komen op het oude niveau van 25 procent van het minimumjeugdloon. De toeslag komt dan uit op 282 euro.

Verschillen

De bonden vinden de grote verschillen tussen de gemeenten zeer kwalijk. Zo ontvangt een student met een beperking in Heerlen een bedrag van 30,58 euro per maand, terwijl iemand in dezelfde situatie in Middelburg 254,25 euro per maand ontvangt.

Eerder stuurden CNV jongeren en de LSVb vanwege deze verschillen een brandbrief naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeente Roermond heeft de toeslag daarna verhoogd naar 282 euro per maand. Concrete acties vanuit andere gemeenten bleven echter nog uit, aldus de LSVb en CNV Jongeren.