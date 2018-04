'Ex-medewerkers inlichtingendienst vrezen voor leven na onthulling Marco Kroon'

De twee oud-medewerkers, die van Afghaanse komaf zijn maar al jaren in Nederland wonen, doen anoniem hun verhaal in Nieuwsuur. Ze bereiden een rechtszaak voor tegen Defensie. Daarmee willen ze hulp van het ministerie afdwingen om elders in Europa een nieuw bestaan op te bouwen.

''Marco Kroon heeft een heel grote fout gemaakt. Ik ben met hem gezien in Kabul. Daarom is er nu een risico voor mij en mijn familie, zelfs in Nederland'', zegt een van hen, die de gefingeerde naam Ahmed heeft gekregen. Hij hield naar eigen zeggen contact met bronnen bij al-Qaeda en de Taliban. De ander, aangeduid als Mahmoud, vergezelde als tolk spionnen.

Andere bronnen van Nieuwsuur bevestigen dat de mannen belangrijk inlichtingenwerk deden. Ze zouden bijvoorbeeld informatie over bermbommen en hinderlagen hebben achterhaald voor de Nederlandse troepen in Afghanistan.

Onthulling

Uitspraken die Kroon onlangs deed over een geheime inlichtingenoperatie, waar hij zelf aan deelnam in 2007, zouden er onlangs ook al toe hebben geleid dat Defensie voortijdig commando's heeft teruggehaald van een missie.

Voor Kroon was de aanleiding om er in het openbaar over te vertellen het feit dat justitie onderzoek doet naar zijn handelen. Hij schoot op missie een man dood die hem eerder zou hebben gemarteld.

Majoor Kroon wil nu niet op de zaak reageren, laat zijn advocaat Geert-Jan Knoops desgevraagd weten. Kroon en zijn advocaten wachten eerst de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) af.

Spreekverbod

Volgens de twee oud-MIVD'ers had het ministerie de officier een spreekverbod moeten opleggen. ''Omdat ze Kroon niet tegen hebben gehouden, hebben ze mijn leven in gevaar gebracht", stelt 'Ahmed'. Minister van Defensie Ank Bijleveld zei eerder dat een spreekverbod niet mogelijk was.

Defensie zegt nu in een reactie met de advocaten van de voormalige inlichtingenmedewerkers in contact te zullen treden over de 'concept-dagvaarding'. Meer details wil het ministerie niet kwijt. ''Defensie doet in het openbaar nooit uitspraken over inlichtingenoperaties.''

