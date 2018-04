Protesten tegen beleid Oostvaardersplassen rustig verlopen

In een stoet van honderden meters hebben actievoerders op de A6 een langzaamaanactie gehouden, waardoor tijdelijk een file op de snelweg ontstond. Het was zondag het slotstuk van twee demonstraties tegen het beheer van natuurreservaat de Oostvaardersplassen.

De actievoerders hadden zich eerder op de dag bij het natuurgebied verzameld. Bij het provinciehuis in Lelystad vond een tweede demonstratie plaats. Daar is een kruis gelegd ''ter nagedachtenis aan de duizenden grote grazers die afgelopen winter gestorven zijn''.

Bij de Oostvaardersplassen waren zo'n tweehonderd actievoerders. Voorafgaand aan de protesten plaatsten zij enkele tientallen witte kruizen en een doodskist in het natuurgebied om alle "onnodig gestorven dieren te herdenken".

Een woordvoerder van Staatsbosbeheer laat weten dat de kruizen en doodskist na ontdekking direct zijn verwijderd. De voorwerpen stonden bij het vogeluitkijkpunt Grote Praambult. Om er te komen, moesten de daders volgens Staatsbosbeheer het spoor oversteken en over een hek klimmen.

Rustig

De politie hield zich zondagmiddag op de achtergrond. Motoragenten hebben de stoet auto's richting en over de A6 begeleid. Een woordvoerder van de politie liet eerder aan NU.nl weten dat er "voldoende capaciteit is vrijgemaakt" om de demonstraties te monitoren en dat de acties rustig verliepen.

Een woordvoerder van de gemeente Lelystad is tevreden over hoe de demonstraties verlopen zijn. Bij het provinciehuis is het rustig gebleven, zei hij.

De gemeente Lelystad heeft vooraf toestemming gegeven voor de demonstraties. Wel moesten de demonstranten zich, met het oog op de verkeersveiligheid, aan de door de gemeente gestelde voorwaarden houden.

In het gebied zijn betonblokken geplaatst als wegversperring, omdat er oproepen werden gedaan om de grazers met paardentrailers uit de Oostvaardersplassen te halen. De organisaties van deze demonstraties zeggen dat ze dergelijke acties niet van plan zijn.

Arrestaties

De afgelopen maanden zijn er al diverse acties gevoerd bij de Oostvaardersplassen. De actievoerders zijn boos omdat ze vinden dat de dieren in het gebied niet genoeg voedsel hebben. De politie verrichtte een handvol arrestaties onder demonstranten.

De provincie zwichtte voor de druk en gaf opdracht herten, runderen en paarden bij te voeren. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wilde zich eerder zich niet uitspreken over de vraag of dat de actievoerders heeft aangemoedigd. "Wij gaan daar niet over".

