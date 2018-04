Verdachte ontkent misbruik op Joodse school en is 'verbijsterd' over verklaringen

Dat werd maandag duidelijk op de eerste dag van de inhoudelijke behandeling. De 30-jarige S. wordt ervan verdacht zeker zes kinderen te hebben misbruikt in de periode vanaf januari 2011 tot en met juni 2012.

Twee slachtoffers waren jonger dan twaalf jaar en vier jonger dan zestien.

"Ik heb kinderen in schouders geknepen, maar geen massages gegeven", aldus S. De rechter las een aantal verklaringen van slachtoffers voor die zeggen dat hun geslachtsdelen zijn gemasseerd en dat S. bij ze is binnengedrongen.

"Absoluut niet waar", reageerde S. "Dit is niet gebeurd". Geconfronteerd met de beschuldiging dat S. ook foto's zou hebben gemaakt van de buiken van kinderen, beriep hij zich op zijn zwijgrecht.

Melding

S. was leraar op het Cheider, een Orthodox Joodse School in Amsterdam. Nadat er in juni 2012 een melding binnenkwam bij de schoolleiding van mogelijk kindermisbruik van een jongen, werd S. geschorst, maar werd er niet direct aangifte gedaan.

In een gesprek met de schoolleiding zei S. dat er inderdaad een massage had plaatsgevonden bij de jongen, maar de man is daar later op teruggekomen. Waarom de verdachte dat toen wel zei, kwam naar eigen zeggen omdat hij zich onder druk voelde gezet.

"Het waren kneepjes in zijn schouder, zeker geen massage", zei S. maandag. "Ik raakte kinderen aan, maar dat was nooit grensoverschrijdend. Ik kneep kinderen in hun schouder om hun in het gareel te houden."

Een andere getuige, die ook op het Cheider werkte, heeft verklaard dat zij op enig moment het gesprek is aangegaan met S. over het vermoeden van het misbruik van één van de slachtoffers. De verdachte ontkent dat dit gesprek heeft plaatsgevonden.

Aangifte

De schoolleiding startte een onderzoek en besloot uiteindelijk in oktober 2012 aangifte te doen. Volgens NRC stapte het schoolbestuur naar de politie onder druk van de toenmalige minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt, omdat het Cheider de kwestie eigenlijk intern wilde oplossen.

Ouders lieten aan de krant weten onder druk te zijn gezet om geen aangifte te doen. Dit zou onder andere gebeurd zijn door bestuurslid van de school, Rabbijn Binyomin Jacobs, die dit zelf ten stelligste ontkent.

Israël

S. vertrok in september 2012 naar Israël. Uit een brief in het dossier bleek dat de verdachte al in april had aangegeven te willen vertrekken. Er was dus geen sprake van een vlucht zoals werd geïnsinueerd. De man werd pas in 2016 door Israël uitgeleverd.

Dinsdag zal er een compilatie worden getoond van de verklaringen van de slachtoffers. Dit gebeurt achter gesloten deuren. Woensdag wordt waarschijnlijk de strafeis uitgesproken.

