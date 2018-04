'Commissaris van de Koning in Flevoland bedreigd om Oostvaardersplassen'

In De Stentor zegt Verbeek meerdere keren bedreigd te zijn. Details daarover geeft hij niet. Wel heeft de commissaris aangifte gedaan van de bedreigingen. De politie probeert de afzenders te achterhalen.

De afgelopen maanden zijn er al diverse acties gevoerd bij de Oostvaardersplassen. Actievoerders zijn boos omdat ze vinden dat de dieren in het gebied niet genoeg voedsel hebben. De politie verrichtte een handvol arrestaties onder de demonstranten.

Verbeek zwichtte voor de druk en gaf opdracht herten, runderen en paarden bij te voeren. De commissaris deed dat nadat boswachters met de dood werden bedreigd. Minister Schouten (Landbouw) wil zich niet uitspreken over de vraag of dat de actievoerders heeft aangemoedigd. "Wij gaan daar niet over".

Paardentrailers

Actievoerders kondigden eerder aan komend weekeinde met paardentrailers naar het gebied in Flevoland te komen om dieren daar weg te halen. Om dat te beletten heeft Staatsbosbeheer wegversperringen opgeworpen.

"Als het alleen maar hard tegen hard gaat" is daarbij volgens Schouten niemand gebaat, ook de dieren niet. "In Nederland mag je demonstreren, maar onderneem in ieder geval niet allerlei impulsieve acties. Dat zou ik niet verstandig vinden."

Schouten vraagt iedereen het rapport af te wachten dat de commissie-Van Geel 25 april presenteert over hoe het verder moet met de Oostvaardersplassen. Ze is in elk geval niet van plan om zelf weer de leiding te nemen over het gebied, waarover nu het provinciebestuur gaat.