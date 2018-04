Vrachtwagenchauffeur door politie gehoord over dodelijk ongeval A58

Na het verhoor kon de chauffeur weer vertrekken.

Bij het ongeval op de A58 kwam maandagochtend een 60-jarige man om het leven. Ook raakte een 55-jarige man zwaargewond.

Het is nog niet precies duidelijk wat er is gebeurd, maar mogelijk botste de auto van het slachtoffer op een steen die uit een vrachtwagen was gevallen.

Agenten hebben inmiddels al meerdere getuigen gesproken over het incident. Toch doet de politie alsnog een oproep voor meer getuigen of voor mensen die mogelijk meer informatie hebben over het ongeluk.