OM eist tot twaalf jaar cel voor organiseren drugstransporten

De drugstransporten zouden hebben plaatsgevonden in 2016, via een legaal transportbedrijf in de regio Rotterdam.

Alle verdachten zijn mannen, tussen de 32 en 62 jaar, afkomstig uit Leeuwarden, Amsterdam, Rotterdam, Ridderkerk, Capelle aan den IJssel, Schiedam, Maassluis en Oud-Beijerland. Twee van hen hadden geen vaste woonplaats.

De zaak kwam aan het rollen na informatie uit het Verenigd Koninkrijk over personen die handelden in verdovende middelen en een anonieme melding in 2015. Spil van het onderzoek werd het transportbedrijf, waarvan de eigenaren en medewerkers zich naast reguliere transporten buiten kantoortijden met drugszaken bezighielden.

De verdachten zouden zeker zes cocaïnetransporten hebben georganiseerd in ruim drie maanden tijd, totdat de politie ingreep.

Signaal

Het OM wil met hoge strafeisen een signaal sturen naar drugscriminelen, dat iemand een groot deel van zijn leven in de gevangenis kan komen als hij zich met georganiseerde misdaad inlaat. De straffen die het OM heeft geëist in deze zaak moeten een afschrikeffect hebben op misdadigers.

