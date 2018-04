Politiecommissaris Amsterdam ontslagen voor 'ernstig' plichtsverzuim

De politiecommissaris heeft tussen 2009 en 2015 misbruik gemaakt van zijn bevoegdheden en vertrouwelijke informatie gedeeld met derden, maakt de politie bekend. Zo heeft hij voor privédoeleinden politiesystemen geraadpleegd en vanuit zijn positie een seizoenkaart en woning geregeld voor een persoon waarmee hij privécontact onderhield.

Ook heeft hij voor vrienden en familie op kosten van de politie honderden kaarten aangeschaft voor voetbalwedstrijden, concerten en andere evenementen in Amsterdam.

Volgens de politie was dit mogelijk doordat de Eenheid Amsterdam destijds beschikking had over een eigen budget. De commissaris heeft de controlesystemen hiervan beïnvloed om ongemerkt het budget te gebruiken voor privézaken. Inmiddels is dit niet meer mogelijk, benadrukt de politie, doordat de districten niet meer beschikken over een eigen budget.

Aangifte

De politie heeft in mei 2016 aangifte gedaan van de verduistering. Hierop is een intern onderzoek ingesteld en een rijksrecherche-onderzoek, dat zal leiden tot een strafzaak. Beide onderzoeken zijn inmiddels afgerond.

De zaak kwam aan het rollen nadat Smit in het AD vertelde dat hij jarenlang, op kosten van de politie, voetbalwedstrijden van Ajax en concerten in de toen nog Amsterdam Arena en de Ziggo Dome bezocht. Dat zou "niet ongebruikelijk" zijn, stelde zijn advocaat eerder en Smit was zich "van geen kwaad bewust".

Interne regels

De politie heeft in het verlengde van het onderzoek naar Smit ook onderzocht of andere medewerkers interne regels, zoals het aannemen van gratis kaarten van de politiecommissaris, hebben overtreden. Dit heeft geleid tot interne onderzoeken naar elf politiemedewerkers.

Uit deze onderzoeken zal blijken of de politiemensen zich ook schuldig hebben gemaakt aan plichtsverzuim of dat zij een disciplinaire straf krijgen.

'Onaanvaardbaar'

In een reactie laat korpschef Erik Akerboom weten dat de gedragen van de politiecommissaris "op tal van punten in strijd zijn met zowel de regels als met de normen en waarden van de politie en daarmee onaanvaardbaar". Volgens de korpschef was het plichtsverzuim zo ernstig dat het "onherroepelijk" moest leiden tot het ontslag van Smit.

De commissaris moet zich op een later moment bij de rechter verantwoorden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!